Entra male in acqua, incidente per tuffatore alla Red Bull

Sta bene il tuffatore di nazionalità russa che nel pomeriggio di ieri, a causa di un ingresso in acqua incerto, dopo un tuffo da 27 metri, ha avuto un piccolo incidente. L'atleta, Nikita Fedotov, partecipa alla Red Bull cliff diving world, la gara internazionale di tuffi da grandi altezze in corso a Polignano a Mare, nel Barese. Secondo quanto emerso finora, dopo il tuffo il 29enne sarebbe entrato in mare in modo errato: l'impatto con l'acqua ne ha provocato la perdita di coscienza.

Soccorso, il tuffatore è stato condotto in ospedale a Monopoli (Bari) per controlli ed è stato dimesso nella serata di ieri. Il 29enne sta bene e, per precauzione, ha deciso di non gareggiare oggi.



