In Puglia le chips da orecchiette alle cime di rape fritte

Sembrano chips ma sono orecchiette alle cime di rape fritte. L'innovativo snack per aperitivi e rompi digiuno direttamente da Altamura (Bari) è arrivato in finale nazionale delle innovazioni presentate dai giovani imprenditori della Coldiretti in occasione all'Oscar Green, il salone della creatività made in Italy che si celebra al villaggio Coldiretti a Venezia.

Prendendo la più antica varietà di cime di rapa, le 'miezz tiemp' raccolte fresche all'inizio della primavera, Nicola Dibenedetto ha rivisitato un simbolo della cucina pugliese, le orecchiette, rendendole - spiega Coldiretti - un gustoso stuzzichino da aperitivo per bar e ristoranti, incorporando le verdure all'impasto e poi friggendo il tutto ottenendo delle gustose chips croccanti.

Nicola è partito dal piatto tipico della Puglia, conosciuto a livello nazionale ma che ha varcato anche i confini italiani, realizzando l'idea innovativa arrivata in finale nazionale nella categoria Campagna Amica, offrendo ai consumatori uno snack da portare sempre con sé, come rompi digiuno o come break nel corso della giornata lavorativa. Uno "snack delizioso", viene evidenziato, che non ha bisogno di pentole e stoviglie, ma è "il must della cucina pugliese" pronto ad essere consumato.

"Le imprese che corrono per l'Oscar Green -fa rilevare infine Coldiretti Puglia -sono rappresentative di un modello di innovazione sostenibile in agricoltura che affonda le sue radici nella terra e nelle comunità con storie di giovani, veri protagonisti della transizione ecologica".



