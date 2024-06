'Lucania Express', da luglio un treno diretto tra Potenza e Bari

Partirà da luglio il "Lucania Express", il primo collegamento diretto del Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo passeggeri del gruppo Fs) tra Potenza e Bari. Il servizio - è specificato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato - sarà effettuato "con un treno Pop, il primo degli otto previsti in consegna entro il 2026, nell'ambito del contratto di servizio con Regione Basilicata".

Dal prossimo primo luglio e fino al 14 dicembre "in accordo con la Regione Basilicata e in via sperimentale" sarà quindi "disponibile il nuovo collegamento, con andata da Potenza verso Bari al mattino e ritorno da Bari per Potenza in serata, con fermate intermedie nelle stazioni di Grassano, Ferrandina Scalo-Matera, Metaponto e Gioia del Colle".

La partenza da Potenza Centrale è programmata alle ore 6.06 per raggiungere Bari Centrale alle 8.51; quella da Bari Centrale alle 19.09 per arrivare a Potenza alle 21.54 (dal primo luglio al 14 settembre); dal 15 settembre al 14 dicembre partenza da Bari Centrale alle 18.14 per giungere a Potenza alle 20.59.

Nella nota è inoltre messo in evidenza che "gli oltre 500 posti complessivi, insieme ai 12 posti per la bici a disposizione, consentiranno ai viaggiatori lucani di raggiungere comodamente Bari durante i giorni feriali, intensificando i collegamenti tra i capoluoghi di regione di Basilicata e Puglia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA