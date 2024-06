Ferisce gravemente a coltellate l'ex fidanzata, arrestato

Avrebbe colpito con due coltelli, in più parti del corpo, la sua ex fidanzata 21enne che ora è ricoverata in gravi condizioni. E' accaduto la notte scorsa a Racale, in provincia di Lecce. L'aggressore, un 22enne, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. La loro relazione era durata sei anni e terminata da circa un mese.

L’aggressione sarebbe avvenuta nel giardino di casa dei genitori di lei dove il giovane si sarebbe presentato con due coltelli colpendola più volte in più parti del corpo. Soccorsa dai genitori, la 21enne è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli e da qui, per la gravità delle ferite, trasferita in prognosi riservata nell’ospedale di Tricase.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA