Archivio storico cinema Abc Bari, finanziato progetto recupero

Sono stati già inviati a Roma i primi materiali audiovisivi e archivistico documentali, databile dai primi del '900 al 2003, che saranno parte del più ampio progetto di recupero, restauro e valorizzazione dell'archivio storico del cinema Abc di Bari. Il progetto sarà realizzato attraverso un intervento complessivo di 154mila euro cofinanziato dal ministero della Cultura (che ha riconosciuto storica la Cineteca dell'Abc), Regione Puglia e Centro di cultura cinematografica Abc.

Nella cineteca dell'Abc, che si trova nell'antica Filmeria, sono conservate - si evidenzia in una nota - circa 200 bobine di film, oltre 8.000 manifesti (per un totale di 11 quintali, frutto anche di donazioni avvenute negli anni da parte delle sale cinematografiche pugliesi), una raccolta specializzata di circa 750 volumi di settore, sceneggiature originali di film celebri, 157 copioni di rappresentazioni teatrali, un'emeroteca e uno schedario filmografico con 2.260 schede, una raccolta di 504 cinegiornali dal 1975 al 1983 e tre album fotografici.

Fanno parte dell'archivio anche le attrezzature storiche, il proiettore cinematografico utilizzato per la proiezione delle pellicole 35mm con l'impianto sonoro Dolby annesso, l'avvolgifilm, la giuntatrice e tutti gli accessori tecnici per la proiezione. Il primo intervento sui materiali d'archivio riguarda "la sicurezza e catalogazione dei beni conservati prevedendone l'idonea collocazione per la conservazione e il recupero di alcuni elementi più urgenti da trattare al momento dell'intervento e che poi saranno digitalizzati per la fruizione". Operazioni, queste ultime, "che sono progettate ed effettuate da tecnici restauratori professionisti di beni culturali".

Giovedì prossimo, alle 19.30, nello storico cinema d'essai di Bari e nell'ambito del progetto di recupero è prevista la proiezione del primo film andato in visione nel cinema Abc, 'Quant'è bello lu murire acciso' di Ennio Lorenzini, del 1975.

Saranno proiettati in pellicola anche 10 minuti restaurati del film Giovanna d'Arco (1948), diretto da Victor Fleming con protagonista Ingrid Bergman.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA