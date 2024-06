Vasco torna a Bari e fa poker con 200mila fan al San Nicola

I suoi fan lo aspettano da giorni nelle tende, sotto il sole cocente che arroventa l'asfalto tutto intorno al San Nicola di Bari dove domani, 25 giugno, Vasco Rossi si esibirà nella prima delle quattro date, tutte esaurite con 200mila spettatori, che chiudono il tour dei record caratterizzato, tra l'altro, dai sette sold out di San Siro che hanno raccolto 400mila spettatori. A Bari si si replica il 26 e poi ancora il 29 e 30 giugno. A distanza di due anni il Komandante torna al San Nicola per quattro "straordinarie date sold out, ancora un record, nessuno prima di lui" si evidenzia in una nota.

Vasco frequenta il San Nicola dal 1993 e con le imminenti quattro date saranno 13 le volte in uno dei più grandi stadi italiani: nel 1993, 1996, 1999, 2007, 2015 doppia data, 2018 doppia data, 2022 e 2024 con il poker di date.

Alla Puglia, di cui è ambasciatore culturale, dopo la nomina dell'ex governatore Niki Vendola, è molto affezionato: da più di 25 anni torna nel suo rifugio segreto, a Castellaneta (di cui è anche cittadino onorario) che tanto ama e dove, durante le prove per il tour, si rigenera correndo in pineta o sulla spiaggia.

Supporter in tour saranno la cantante Raffaella Pierattoni, in arte Raffi, ventiduenne nata a Pesaro che con la sua band Xxenergy ha già aperto i concerti nel tour 2022 e 2023; e Denise Faro, romana che vive a Los Angeles dove Vasco l'ha conosciuta e quest'anno, in occasione della giornata delle donne, le ha regalato la canzone 'Libera e se mi va'. Denise ha già aperto Vasco a San Siro nel 2019, quest'anno si esibisce con una band di sole donne.



