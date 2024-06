The Smile infiammano il pubblico del Medimex a Taranto

I The Smile hanno infiammato ieri sera il pubblico del Medimex sulla rotonda del Lungomare di Taranto portando in scena per la prima volta in Italia il loro atteso tour live. Il gruppo musicale rock alternativo britannico formato dai membri dei Radiohead Thom Yorke e Jonny Greenwood, accompagnati dal batterista dei Sons Of Kemet Tom Skinner, ha presentato il nuovo album Wall Of Eyes, uscito a gennaio 2024 per XL Recordings.

Registrato tra Oxford e gli Abbey Road Studios, è il seguito del debutto del 2022 A Light For Attracting Attention, che ha ricevuto il plauso da parte di riviste come The Guardian, Pitchfork, The Observer, The Needle Drop, Rolling Stone, New York Magazine, Uncut e Mojo. L'album è prodotto e mixato dal già collaboratore Sam Petts-Davies e gli arrangiamenti per archi sono della London Contemporary Orchestra.

E' stato un concerto coinvolgente e pieno di energia.

'Fucking caldo' ha detto Thom Yorke dal palco sfidando le alte temperature. Tra sperimentazione, fraseggi di chitarra, distorsioni e melodie travolgenti.

L'International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds termina questa sera con i live di Pulp (unica data italiana) e The Jesus and Mary Chain (unica data Sud Italia). Ad aprire il concerto saranno i Guatemala, band indie rock pugliese.

Proseguirà fino al 14 luglio al MArTA, Museo Archeologico Nazionale la mostra 'Bob Gruen: John Lennon, The New York Years', che racconta, attraverso 60 fotografie e testi, la collaborazione più importante del fotografo, ovvero quella con John Lennon e Yoko Ono.



