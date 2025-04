Scontro frontale nel Brindisino, muore un 34enne

Un 34enne è morto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato poco fa a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. L'uomo è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale a Brindisi ma è morto pochi minuti dopo il suo arrivo in pronto soccorso.

Nell'impatto frontale tra una mini Cooper ed una Hyundai è rimasto ferito anche un altro uomo condotto in codice rosso nella stessa struttura sanitaria del capoluogo messapico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA