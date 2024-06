Spari nei pressi di un lido a Brindisi, due feriti

Due uomini sono rimasti feriti in seguito all'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco nei pressi di un lido questa mattina a Brindisi. Le indagini per ricostruire l'accaduto sono condotte dalla squadra mobile, mentre la polizia scientifica sul posto ha rilevato alcune tracce di sangue.

I due feriti, medicati in ospedale, non sono in pericolo di vita. Al momento gli investigatori non confermano che la sparatoria sia avvenuta in una zona dello stabilimento alla presenza di bagnanti.



