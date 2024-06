Policlinico Foggia unico centro di terzo livello Pma in Puglia

Il policlinico di Foggia è l'unico centro di terzo livello in Puglia per la procreazione medicalmente assistita (Pma). Il servizio accreditamenti e qualità della Regione Puglia ha autorizzato la struttura dipartimentale di fisiopatologia della riproduzione e procreazione medica assistita del policlinico Foggia, diretta dalla professoressa Maria Matteo, all'esercizio di attività di Pma di secondo e terzo livello. Il riconoscimento dei requisiti consente alla struttura di erogare - unico centro in Puglia - tutto il ventaglio di tecniche di procreazione medicalmente assistita, fino a quelle di più alta tecnologia.

La banca dei gameti già presente e operante per la crioconservazione del liquido seminale potrà effettuare anche il congelamento degli ovociti e del tessuto ovarico, dando la possibilità a uomini e donne di poter preservare la propria fertilità in tutte la condizioni di rischio e in particolare nei pazienti in cui sia stata fatta diagnosi di patologia oncologica.

"L'avvio delle attività - spiega il direttore generale Giuseppe Pasqualone - è previsto dopo l'estate e sarà comunicato con tutte le indicazioni sulle modalità di accesso. Nel policlinico Foggia avremo una struttura in grado di offrire percorsi diagnostico terapeutici complessi e permettere la presa in carico della coppia in modo globale, grazie alla presenza di un team multidisciplinare".



