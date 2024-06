Nasconde in casa dieci chili di droga, un arresto nel Barese

Nella sua casa del centro storico di Giovinazzo (Bari) aveva circa 2 chili di ecstasy, cinque di ketamina 2,5 di anfetamina e alcuni grammi di hashish e marijuana, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Per questo, un uomo con precedenti legati alle droghe è stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Le indagini dei poliziotti della squadra mobile di Bari sono partite dopo le segnalazioni di un frequente via vai di giovani "frequentatori della movida barese, nonché dei più famosi locali notturni dell'hinterland", nei pressi dell'abitazione dell'arrestato, evidenzia la polizia in una nota.

La droga sequestrata, sottolineano gli inquirenti, è utilizzata "soprattutto dalle fasce di consumatori più giovani" e commercializzata "anche in raduni e feste non autorizzate".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA