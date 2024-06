DigithON torna in Puglia, maratona digitale dal 5 al 7 settembre

Torna la "maratona" digitale di DigithON 2024: fino al 30 giugno a mezzanotte sarà possibile candidare la propria startup e provare ad entrare nella top 100 dei progetti digitali che si confronteranno nel corso della nona edizione della competizione, in programma dal 5 al 7 settembre alle Vecchie Segherie di Bisceglie, per costruire il domani del settore tecnologico.

"Per la prima volta in nove edizioni ripetiamo il focus sull'Intelligenza artificiale", ha spiegato l'ideatore e fondatore di DigithON Francesco Boccia in una conferenza stampa con il presidente di Confindustria Bari e BAT Sergio Fontana. "Le startup presentano progetti di intelligenza artificiale in ogni ambito della nostra vita, da quello sanitario a quello finanziario-assicurativo, passando per l'agroindustria, il commercio elettronico, la logistica. L'intelligenza artificiale sta cambiando la nostra vita, la cambia in meglio, però ci sono anche nuovi rischi che vanno valutati e c'è una grande discussione in Europa", ha proseguito Boccia. "Chiedo ai ragazzi di osare - ha aggiunto - noi ci siamo, gli investitori ci sono, le Università pugliesi sono eccellenti e il comitato scientifico è garante di terzietà. Poi speriamo ci sia un'Europa forte e unita che innovi. Se c'è una cosa che denunciamo, anche con i ragazzi, è che gli Stati Uniti continuano a innovare, i cinesi che spesso ci hanno copiato iniziano ad innovare anche loro, e gli europei regolamentano un po' troppo".

"Premiamo il capitale umano che si vuol mettere in gioco - ha evidenziato Fontana - e lo facciamo concretamente".

Non mancheranno, oltre alla competition, i grandi eventi in piazza aperti al pubblico: dibattiti e faccia a faccia con i protagonisti del mondo delle istituzioni, della cultura e delle imprese italiane e internazionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA