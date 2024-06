Schlein, con autonomia la destra vuole lasciare indietro Sud

"Siano qui insieme per sconfiggere queste destre che qualche giorno fa, di notte, alla chetichella, hanno votato un'autonomia differenziata che vuole spaccare in due l'Italia. Spero che anche qui, da Bari, arrivi la risposta più forte a queste politiche sbagliate della destra che vogliono lasciare indietro il Sud che ha già pagato troppo le diseguaglianze territoriali di questo Paese. Quindi siamo qui per il riscatto di questa città e per continuare a costruire un futuro migliore per tutti i cittadini e le cittadine d'Italia".

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo a Bari a un incontro elettorale a sostegno del candidato sindaco Vito Leccese.

"Sono contenta - ha aggiunto - di essere tornata a Bari per questa ultima volata da tirare a Vito Leccese che ha una grande esperienza e competenza, sa dove mettere le mani per continuare a governare bene ma anche per cambiare e a dare risposte sempre più concrete ai baresi. Sono felice di sostenerlo. Sono contento che si sia cercata e costruita unità, sono felice di sapere che c'è anche in giro Laforgia, lo abbraccerò volentieri".



