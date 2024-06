Incendio sterpaglie si propaga a capannoni azienda nel Barese

Un vasto incendio è scoppiato questa mattina, intorno alle 11.30, nelle campagne di Gioia del Colle (Bari) e dalle sterpaglie ai lati della Statale 100, all'altezza di Gioia del Colle, sospinto dal forte vento, si è propagato alle strutture dell'azienda agricola Lamacchia coinvolgendo alcuni capannoni e attrezzature. A causa del fumo la statale è rimasta chiusa per circa un'ora tra le 13.30 e le 14.30. Sul posto, chiamati da un operaio dell'Anas, sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco da Altamura e, poco dopo, ne sono arrivati in aiuto altri sette. Ancora da quantificare i danni recati dalle fiamme all'azienda agricola, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA