Comunali Bari: Emiliano, voto a Leccese contro chi spacca Italia

"Da oggi dobbiamo spiegare a tutti che la scelta di votare Vito Leccese incrocia anche la storia del nostro Paese, il destino del Mezzogiorno e quindi noi tutti. Hanno prima fatto passare le elezioni europee e poi, con un blitz notturno in Parlamento, le destre che sono al governo hanno approvato la riforma dell'automomia differenziata che mina le fondamenta e i principi di equità e solidarietà che avevano garantito a tutti gli italiani, da nord a sud, il diritto di essere cittadini con pari diritti e possibilità". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervenendo in Largo Albicocca, a Bari vecchia, al comizio del centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Vito Lecce, che sfiderà al ballottaggio il candidato del centrodestra Fabio Romito.

In attesa dell'arrivo della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein erano presenti sul palco lo stesso Leccese, il presidente dei senatori Pd Francesco Boccia, l'altro candidato sindaco del centrosinistra Michele Laforgia che dopo il primo turno ha dato il suo appoggio a Leccese, il segretario regionale Domenico De Santis e il deputato Ubaldo Pagano.

"Sulla spinta della Lega e - ha aggiunto Emiliano - con i voti compatti di Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno approvato l'autonomia differenziata senza scrupoli per il presente e il futuro di tutte le regioni del Sud. Persino il presidente della Calabria che è di destra, Occhiuto, si è ribellato a questa manovra che spacca in due l'Italia".

"Siete uno spettacolo meraviglioso, da non credere ai miei stessi occhi, ricordo - ha detto ancora Emiliano rivolgendosi alla piazza - quei giorni delle campagne elettorali di 20 anni fa quando si girava anche clandestinanente per la città, inseguiti da una destra che era ovunque. E' una gioia ritrovare la nostra comunità riunita per dare nuovo impulso all'amministrazione della città di Bari. Vito Leccese ha tutto le qualità umane, professionali e politiche per essere un grande sindaco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA