Incendio in una scuola a Taranto, paura ma nessun ferito

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi nella sede centrale dell'istituto comprensivo Vico-De Carolis in via Angeli Custodi al quartiere Tamburi di Taranto. Tanta paura, ma non si registrano feriti. Si è sprigionata una colonna di fumo nero visibile anche a diversi chilometri di distanza. La struttura, a quanto si è appreso, era vuota quando si è sviluppato l'incendio.

Sul posto sono intervenuti due squadre e due autobotti dei Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e bonificato l'area, oltre a carabinieri e polizia locale che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. E' stata allertata anche l'Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente, per verificare il livello di emissioni e l'eventuale presenza di sostanze tossiche. Le fiamme hanno interessato in primo luogo la guaina che riveste il tetto.

Alcuni video realizzati da passanti sono diventati virali sui social network. Sono in corso accertamenti per stabilire l'origine del rogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA