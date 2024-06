Concerto per violoncello, al Petruzzelli dirige Sladkovsky

Sarà il maestro russo Alexander Sladkovsky a dirigere l'orchestra del teatro Petruzzelli di Bari per il concerto che si terrà sabato 22 giugno alle 19. Per l'occasione, l'orchestra sarà accompagnata dal solista d'eccezione Giovanni Sollima al violoncello. Sul palco andrà in scena Concerto per violoncello in si minore, op. 104, n.191 di Antonin Dvorak e Sinfonia n.2 in mi minore, op. 27 di Sergej Rachmaninov.

Sladkovsky, diplomato al conservatorio di Mosca e poi al conservatorio di San Pietroburgo, ha debuttato da direttore in 'Così fan tutte' all'Opera del conservatorio di San Pietroburgo.

È stato anche Direttore principale del Balletto e del Teatro dell'Opera del conservatorio di San Pietroburgo e della Sinfonica nazionale degli studenti russi. Tra i più apprezzati direttori russi, dal 2010 è direttore artistico e direttore principale della Sinfonica nazionale del Tatarstan e nel suo curriculum ha concerti in tutto il mondo. Giovanni Sollima, violoncellista di fama internazionale, è il compositore italiano tra i più eseguiti in tutto il mondo. Ha collaborato, tra gli altri, con Riccardo Muti. Dal 2010 insegna all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove gli è stato inoltre conferito il titolo di Accademico. Suona un violoncello di Francesco Ruggieri, liutaio in Cremona, del 1679.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA