Calcio: Tete Morente è un giocatore del Lecce

L'ufficialità è arrivata attraverso una breve nota diffusa dall'ufficio stampa del club giallorosso.

Il Lecce, a partire dall'1 luglio, ha acquisito le prestazioni sportive del José Antonio Morente Oliva, noto come Tete Morente, nell'ultima stagione all'Elche Club de Fútbol. L'esterno offensivo spagnolo, classe '96, che ha già svolto le visite mediche, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per la stagione successiva.

Si tratta del primo arrivo in casa giallorossa, a cui seguirà a breve (si attende solo l'ufficialità) quello del francese Balthazar Pierret, centrocampista centrale classe 2000, proveniente dal Quevilly-Rouen. Pierret, giunto a Lecce nella tarda serata di ieri, in mattinata svolgerà le visite mediche per poi sottoscrivere il contratto che lo legherà al sodalizio del presidente Sticchi Damiani.



