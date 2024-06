Sangiuliano, se Romito sindaco Bari sarò assessore Cultura

"Se Fabio Romito viene eletto" sindaco "verrò a fare l'assessore della Cultura, cosi avviamo il lavoro". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, rispondendo a Bari alle richieste degli operatori del settore intervenuti a margine della conferenza stampa organizzata questa mattina nel comitato elettorale di Fabio Romito, candidato del centrodestra impegnato nel ballottaggio.

Il ministro ha precisato che "se è giuridicamente possibile, lo devo far verificare agli uffici", e "se non ci sono incompatibilità mi piacerebbe fare l'assessore della giunta Romito per un periodo anche breve per poter avviare progetti significativi sulla città di Bari".



