Confartigianato, produzioni pugliesi hanno incantato leader G7

"Pochi dubbi: quando l'Italia vuole esprimere il meglio di sé, sceglie l'artigianato. Le produzioni pugliesi di eccellenza hanno incantato i Capi di Stato e le delegazioni internazionali durante i giorni del G7: come Confartigianato siamo orgogliosi di rappresentare le imprenditrici e gli imprenditori che, ancora una volta, con il proprio lavoro, hanno dato lustro alla nostra terra e al nostro Paese". Così Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia, a chiusura dell'evento tenutosi a Borgo Egnazia, sottolinea il ruolo avuto dalle produzioni locali nell'arco di questa tre giorni.

Dalle luminarie ai complementi d'arredo, dalla lavorazione del legno ai prodotti agroalimentari, dalla ceramica alla gioielleria: "il G7 pugliese - afferma Sgherza - è stato davvero una vetrina straordinaria per le produzioni artigiane della Puglia. Non c'è fotografia o filmato di queste giornate in cui non compaiano prodotti identitari del nostro territorio, oggetti e complementi creati dalla maestria dei migliori artigiani e imprenditori locali che sono stati selezionati anche quali doni preziosi per omaggiare gli illustri ospiti".

Il presidente di Confartigianato Imprese Puglia cita "i pumi e i cavallini personalizzati coi nomi dei Capi di Stato che hanno adornato le sale dei summit e gli eventi conviviali, opera del grottagliese Franco Fasano". Poi "la scultura in legno d'ulivo donata dal nostro Paese al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, realizzata dagli artigiani di Legno di Puglia".

Ed ancora, "le luminarie che hanno allietato le cene all'aperto, invece, sono state realizzate dalla Paulicelli S.r.l. Società Benefit, nata nel 1920 e ormai famosa in tutto il mondo. Come riconosciuto anche dalla presidente Meloni, noi pugliesi - conclude Sgherza - ci siamo dimostrati ancora una volta all'altezza del compito che ci è stato assegnato: rappresentare al meglio non solo la nostra terra ma l'Italia intera".



