Comunali Bari: Romito firma patto con baresi per 5 progetti

Il candidato del centrodestra alle Comunali di Bari, Fabio Romito, che sfiderà al ballottaggio il candidato del centrosinistra Vito Leccese, ha sottoscritto durante una conferenza stampa "un patto con i baresi" per la realizzazione di "cinque punti programmatici in cinque anni". Un patto che prevede "sanzioni" nel caso di mancata realizzazione, e cioè l'impegno "a non ricandidarmi per il secondo mandato tra cinque anni", ha annunciato Romito.

"I cinque punti programmatici - ha spiegato - potranno essere misurati facilmente e riguarderanno l'igiene urbana, sicurezza urbana, mobilità e parcheggi interrati, sostegno all'economia e trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa". "Se non rispetto questi 5 punti non mi ricandido a sindaco, anche se dovessero chiedermelo", ha chiarito.

Poi ha attaccato il centrosinistra: "c'è qualcuno - ha detto - che ha aspettato l'ultimo giorno utile per assumere o usare graduatoria vecchie, e chi come noi invece intende il lavoro come qualcosa di sacro e che non deve essere usato come mercimonio. Siamo molto fiduciosi per il ballottaggio", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA