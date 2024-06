Comunali Bari: Laforgia e Leccese ok patto legalità voluto da 5S

Vito Leccese e Michele Laforgia hanno sottoscritto oggi il protocollo per la legalità che il Movimento 5 Stelle ha loro sottoposto. A darne notizia, il coordinatore provinciale del M5S di Bari Raimondo Innamorato, i deputati Gianmauro Dell'Olio e Patty L'Abbate e l'eletto Antonello Delle Fontane. Leccese è il candidato sindaco del centrosinistra che sfiderà al ballottaggio il candidato del centrodestra Fabio Romito. Laforgia era l'altro candidato del centrosinistra, che si è presentato diviso al primo turno.

Con il protocollo, la coalizione si prefigge l'obiettivo di porre in essere "azioni di prevenzione dei fenomeni di condizionamento o infiltrazione nelle attività amministrative da parte di soggetti criminali, e di contrasto ai tentativi di condizionamento, attraverso procedure di controllo, verifica e rafforzamento dei processi di trasparenza".

Tra le azioni previste si rilevano: la sottoscrizione da parte degli eletti, o di chi viene nominato, della "dichiarazione di responsabilità" contenente gli impegni di trasparenza, correttezza e confronto democratico contenuti nella Carta di Pisa; l'approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (Ptpct) per il 2025-2027, con contestuale revisione del profilo di rischio di tutte le strutture amministrative dell'amministrazione comunale e dei processi di lavoro direttamente connessi.

"Saremo al fianco di Vito Leccese in questi giorni di campagna elettorale e nel governare la città. Questa sera - concludono i pentastellati - incontreremo Vito Leccese e Michele Laforgia assieme a simpatizzanti, candidati ed eletti al Comune e Municipi per convergere sui temi che erano già stati condivisi nella prima fase del percorso che il campo giusto progressista aveva avviato a settembre del 2023. Saremo finalmente uniti, per l'attuazione del programma e per i baresi".



