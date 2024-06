Trasguardi, mostra di Lapolla ad Accademia Belle Arti Macerata

Sarà inaugurata il 19 giugno alle 18 nella galleria dell'Accademia di Belle Arti di Macerata (Gaba.Mc) la mostra 'Trasguardi' della fotografa Clarissa Lapolla, originaria di Bari. Il lavoro dell'artista è dedicato, si legge in una nota, "agli aspetti più intimi e segreti di quella particolare vita che prende forma sul palcoscenico, attraverso la documentazione - che diventa opera d'arte essa stessa - di alcuni recenti spettacoli di opera, di prosa e di danza".

Clarissa Lapolla è fotografa di scena e videomaker per il teatro e attualmente collabora stabilmente con la Fondazione Teatro Petruzzelli, il Festival della Valle d'Itria e la Camerata Musicale Barese.

Pensata in tre sezioni dai curatori Pierfrancesco Giannangeli e Benito Leonori, la mostra 'Trasguardi' affronta tre particolari prospettive dello sguardo sul teatro: quello che accade in quinta, il movimento e le immagini degli spettacoli.

"Il particolare allestimento, che prevede un'immersione nel buio per isolare gli scatti e insieme farli dialogare tra loro, permettendo così allo spettatore di apprezzarne ogni dettaglio, rappresenta - viene evidenziato nella nota - simbolicamente l'invito a un viaggio all'interno della sala teatrale, passando dalla luce esterna all'unica luce di scena".

Nel catalogo, oltre agli interventi istituzionali del presidente Gianni Dessì e della direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Macerata Rossella Ghezzi, sono presenti gli scritti dei curatori e dell'artista, del regista Leo Muscato, di Michele Punzi, presidente della Fondazione Paolo Grassi e del Festival della Valle d'Itria, e di Monica Sbisà, responsabile dell'Ufficio Stampa del Teatro Petruzzelli di Bari.



