Sub 50enne muore durante una immersione in Salento

Un sub di 50 anni, Giuseppe Antonio Pellegrino, originario di Nardò (Lecce) è morto mentre era impegnato in una immersione a Gallipoli. Forse è stato colto da un malore. Il corpo è stato rinvenuto dal personale della Capitaneria di porto a 350 metri di distanza dalla costa, nei pressi di Punta della Suina.

A dare l'allarme è stato un familiare insospettito perché la boa del sub era ferma da troppo tempo nello stesso punto. Vani i tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari del 118, giunti dall'ospedale Sacro Cuore.



