A Bari l'Accademia del Doppiaggio, provini il 28 e 29 giugno

Arriva a Bari l'Accademia del Doppiaggio, scuola dedicata all'arte del doppiaggio italiano nata nel 2002, con il suo corpus docenti composto da esperti del settore. Saranno Christian Iansante, Angelo Maggi, Massimiliano Manfredi, Francesco Cavuoto, Stella Musy, Maurizio Merluzzo, Francesco Silella, Andrea Lavagnino, Alberto Angrisano, Giorgio Borghetti, Luigi Ferraro ad alternarsi nelle lezioni per "garantire ai discenti corsi professionali un percorso di qualità" come si sottolinea. "Bari era uno degli obiettivi da raggiungere - spiega Christian Iansante, socio fondatore dell'Accademia e doppiatore noto per essere la voce italiana di Bradley Cooper - La città ha uno spirito aperto alle contaminazioni e accoglie i visitatori con il suo fascino. Da un punto di vista lavorativo abbiamo apprezzato il cambiamento in meglio che ha operato la città negli ultimi anni diventando set a cielo aperto per molte produzioni".

"Abbiamo deciso di aprire una sede della nostra Accademia a Bari spinti anche dall'entusiasmo del nostro docente e doppiatore pugliese Francesco Silella - dice Walter Bucciarelli direttore dell'Accademia - Siamo rimasti colpiti dall'energia vitale e dal gran lavoro compiuto per dare un respiro nuovo alla città. In particolare per il cinema si è lavorato molto ed i risultati si vedono".

L'Accademia ha come obiettivo quello di formare persone che abbiano i mezzi e le possibilità concrete di tentare una strada entusiasmante e complessa. Nel corso si impara ad esprimere al meglio l'emozione attraverso la voce, ad eliminare i blocchi emotivi che non permettono di svolgere questo lavoro come tutti quelli di tipo artistico. "Va sottolineata l'importanza della figura del doppiatore tutelata, in misura maggiore, da un intervento recente legislativo atto ad impedire che l'uso dell'intelligenza artificiale la possa, in qualche modo, inficiare" si sottolinea ancora. Per accedere ai corsi dell'Accademia è necessario sostenere un provino, su prenotazione, che a Bari si terrà venerdì 28 e sabato 29 giugno nel Mast Studio in via Edmondo De Amicis.



