Super Taranta, la pizzica alla conquista di Roma

I ritmi forsennati della pizzica celebrati a Roma. Ballerini e musicisti, custodi della tradizione popolare salentina, porteranno sul palco dell'Auditorium Parco della musica la taranta il 19 giugno. Si intitola Super Taranta lo spettacolo diretto da Antonio Castrignanò e Mauro Durante che, superando i confini pugliesi e del folclore, regalerà emozioni al pubblico grazie a una danza millenaria dal ritmo ancestrale.

"Super Taranta - spiega Castrignanò - è un movimento artistico e musicale inclusivo che si nutre della sinergia di anime che credono e raccontano da sempre la poesia e la forza del Salento". "È il momento - aggiunge - di fare laboratorio tutti insieme scrivendo nuove pagine per la nostra musica popolare". Lo spettacolo è un modo per iniziare un percorso che possa ancor di più donare al pubblico tutta la magia che una musica come quella salentina può dare. "Super Taranta - conclude Durante - è la mia occasione di ricambiare quello che accadde più di vent'anni fa in una ronda di musicisti nella festa di San Rocco a Torrepaduli, piccola località del Salento. Quando mi videro, 13enne e timido con il mio tamburello, mi accolsero senza esitazione. Ora, quindi, ricambio quel gesto per me fondamentale: allarghiamo il cerchio, estendiamo l'invito".

Roma è solo una tappa del tour che prevede anche Pisa il 4 luglio, Ancona il 5 e Napoli il 19 settembre.



