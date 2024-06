Università Aldo Moro, 25 borse studio a studenti stranieri

L'Università Aldo Moro di Bari offre 25 borse di studio per studenti internazionali che si immatricoleranno per la prima volta ai corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico nell'anno accademico 2024/25. E' previsto l'esonero totale dal contributo onnicomprensivo delle tasse universitarie. L'intervento dispone di un fondo di 250.000 euro.

Per studenti internazionali - precisa l'ateneo in una nota - si intendono tutti gli studenti residenti all'estero (esclusi i cittadini italiani) che hanno conseguito il titolo di studio idoneo per l'accesso al corso di studio prescelto in una istituzione scolastica o accademica estera. L'Università riconosce una quota forfettaria pari a 10.000,00 euro (al lordo degli oneri a carico del beneficiario) per ciascuna annualità e fino ad un massimo di tre annualità. A ciascuno studente titolare della borsa di studio è garantito l'esonero totale dal pagamento delle tasse universitarie per ogni anno di iscrizione in corso alla laurea triennale o magistrale prescelta (esclusa la tassa regionale e l'imposta di bollo).



