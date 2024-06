Super Taranta, il mondo della pizzica salentina a UlisseFest

La magia e la forza di una danza millenaria dal ritmo ancestrale arriva il 5 luglio sul palco dell'UlisseFest ad Ancona, per una grande serata di festa collettiva. È la Super Taranta diretta da Antonio Castrignanò e Mauro Durante che riunisce le personalità iconiche del mondo della pizzica salentina.

UlisseFest, la Festa del Viaggio Lonely Planet, con 100 ospiti e 50 appuntamenti in 4 giorni sarà per la prima volta ad Ancona, dal 4 al 7 luglio, con incontri, concerti e dj set, cinema e spettacoli dedicati a Esplorando l'ignoto, nell'anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte di Marco Polo e i 20 anni dalla scomparsa di Tiziano Terzani.

Il 5 luglio gli artisti, i musicisti e i ballerini che hanno reso la Taranta celebre in tutto il mondo condivideranno lo stesso palcoscenico per portare in scena la voce di un territorio che fa della sua identità locale un invito globale all'incontro e alla condivisione.

Negli ultimi anni la musica pugliese ha lasciato il segno nel panorama internazionale, vincendo premi prestigiosi e calcando palcoscenici importanti, superando i confini territoriali ma soprattutto quelli folklorico-culturali a cui è stata associata per lunghi anni.

L'orchestra è formata da Antonio Castrignanò, Mauro Durante, Alessia Tondo, Emanuele Licci, Enza Pagliara, Giancarlo Paglialunga, Giulio Bianco, Federico Laganà, Rocco Nigro, Massimiliano Morabito, Maurizio Pellizzari, Giuseppe Spedicato, Silvia Perrone, Davide Monaco e Moira Cappilli.

Dopo un breve cambio di palco, intorno alla mezzanotte saliranno in consolle i Dj di 'Febbre a '90': il party dedicato al meglio della musica che ha fatto cantare e ballare negli anni Novanta, come nei decenni a seguire, porterà ritmo e leggerezza nell'Arena sospesa tra le stelle e il mare.

Biglietto unico per i due spettacoli. Prevendite presto disponibili su www.ticketone.it



