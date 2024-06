Studenti a Fasano pronti al corteo anti-G7, 'ledono i diritti'

Cominciano ad arrivare a Fasano (Brindisi) gli studenti che parteciperanno stasera a un corteo contro il vertice del G7 in corso nel resort di Borgo Egnazia.

"Come studentesse e studenti pugliesi oggi protestiamo contro un mondo che tende sempre di più al militarismo e continua ad investire fondi per armi ed a esportarle. Purtroppo si continua a portare il mondo in una direzione sbagliata che va contro il futuro di noi giovani", spiega Giacomo Cimino di Link Lecce.

"Ci fa molto pensare che il G7 - aggiunge Sabrina Loparco dell'Unione universitari di Lecce - si svolga a Fasano in un momento in cui si discute dell'autonomia differenziata che porta con sé anche l'autonomia universitaria e quindi va a ledere il diritto all'istruzione fondamentalmente ed è una cosa che ci preoccupa tantissimo". "Siamo qui a manifestare - proseguono gli studenti - la nostra disapprovazione anche a temi di carattere sociale. Abbiamo appena saputo che aborto e tematiche Lgbt non saranno inserite nella delibera finale, è assurdo".



