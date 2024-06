Sono trascorsi 60 anni dalla prima promozione in A del Foggia

E' una data storica quella di oggi per la città di Foggia: sessant'anni fa la città festeggiava la sua prima storica promozione nel campionato di calcio di serie A. Era il 14 giugno del 1964 quando i rossoneri del presidente Mimì Rosa Rosa e dell'allenatore Oronzo Pugliese sbarcarono nel paradiso del pallone: quella domenica il Foggia perse a Varese ma quella sconfitta - per il concomitante ko interno del Padova contro il Monza - consegnò comunque alla squadra rossonera il pass per il primo storico approdo nella massima serie. Di quella squadra sono pochi i superstiti, tra questi Ciccio Patino.

Il 14 giugno del 1964 resta ancora ben impresso nella mente di chi in città ha vissuto quella festa. Erano i tempi in cui non c'erano tv che trasmettevano partite e i tifosi del Foggia quel giorno si radunarono in centro dove furono installati alcuni altoparlanti per gli aggiornamenti via radio dei risultati.

Al termine dei 90 minuti lo scoramento per il sogno che sembrava svanito lasciò il posto di lì a poco all'esplosione di gioia: appreso della sconfitta interna del Padova la città diede il via ad un'indimenticabile festa che a distanza di 60 anni resta ancora viva e nitida nei ricordi di chi l'ha vissuta.

Pochi mesi dopo arrivò un'altra storica vittoria: il 31 gennaio del 1965 il Foggia battè sull'allora polveroso campo dello Zaccheria l'Inter euromondiale di Helenio Herrera.

Aneddoti raccontano di una visita della squadra nerazzurra a Padre Pio nel convento di San Giovanni Rotondo, il giorno prima della gara.

E in quell'occasione, l'allora frate - oggi Santo con le stimmate - preannunciò ad Herrera ed i suoi la sconfitta, tranquillizzandoli sul fatto che di lì in poi avrebbero vinto tutto. Cosa che puntualmente accadde.



