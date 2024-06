Conflitto a fuoco tra la gente a Taranto, nessun ferito

Conflitto a fuoco tra la gente nel tardo pomeriggio di oggi nella frazione di Tramontone di Taranto, ma non ci sarebbero feriti. A quanto si è appreso due persone in sella a una moto hanno sparato contro un uomo che è riuscito a schivare i colpi e subito dopo è salito a bordo di un'auto e ha inseguito lo scooter sparando a sua volta e creando il panico tra la gente. L'episodio è accaduto nei pressi di una stazione di servizio di via Mediterraneo.

Auto e moto sono arrivati fino ad una rotonda per poi tornare verso il distributore di carburante. I contenendenti si sono allontanati prima dell'arrivo delle pattuglie della Squadra mobile e della sezione volanti della Questura. Sul posto sono stati ritrovati numerosi bossoli, che sono stati repertati dalla Scientifica. Uno dei proiettili si è conficcato su un palo, ad altezza d'uomo.

Sono in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti per identificare i responsabili e stabilire il movente. Al vaglio degli agenti anche le immagine registrate dalle telecamere di sicurezza.



