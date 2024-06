Caretta caretta nidifica su una spiaggia a Gallipoli

Le tartarughe Caretta Caretta tornano a nidificare sulle spiagge del Salento. La scorsa notte, a circa tre chilometri a sud di Gallipoli, il guardiano notturno del lido dell'hotel Costa Brada ha avvistato una femmina di tartaruga marina di grosse dimensioni che risaliva la spiaggia.

Ha subito allertato la Capitaneria di Porto di Gallipoli che a sua volta ha immediatamente contattato, come da protocollo, il Centro Recupero Tartarughe Marine del Museo di Storia Naturale del Salento. Si tratta del primo nido della stagione ad essere stato avvistato. Dopo la nidificazione il sito, troppo vicino al bagnasciuga, è stato spostato e messo in sicurezza.

"Questo evento, spiega Piero Carlino, responsabile del Centro, dimostra ancora come il litorale ionico salentino sia un'area cruciale nella tutela di questa specie, poiché la maggior parte degli eventi di nidificazione avvenuti nel Salento si sono verificati su questo litorale negli anni passati. Il nido per i prossimi due mesi sarà monitorato fino alla schiusa dal Crtm di Calimera con il supporto dei volontari del Circolo Legambiente di Gallipoli e la collaborazione dello staff del hotel.



