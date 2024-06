Attivisti tedeschi a Brindisi con un cavallo di Troia anti-G7

Dopo essere stati sottoposti per due ore ai controlli della polizia a Brindisi, il collettivo di attivisti 'Debtforclimate' è arrivato dalla Germania in piazza Vittoria a Brindisi con un grande cavallo di Troia in legno che ha montato al momento. Gli attivisti sono arrivati per unirsi alla protesta del coordinamento No G7 organizzata in contemporanea con la cena di benvenuto per i leader che si tiene nel Castello Svevo di Brindisi.

La struttura, spiegano, rappresenta un "cavallo di Troia" che rivela il "vero significato nascosto del G7, ovvero la colonizzazione del sud del mondo e la volontà di stabilire un nuovo ordine economico mondiale". "Quello che chiediamo con forza - aggiungono gli attivisti - è la cancellazione totale del debito dei Paesi poveri", perché "sarebbe un punto di partenza del G7 per ripagare il loro debito climatico e coloniale".



