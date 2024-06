Petruzzelli, in cofanetto la seconda edizione di Aus Italien

Anche la seconda edizione di "Aus Italien: istantanee musicali di dieci compositori italiani" diventa un cofanetto da collezione. Dopo il successo del cofanetto dedicato alla prima edizione il Teatro Petruzzelli propone agli appassionati di musica di acquistare la nuova raccolta, inserendola nella propria biblioteca sonora. La nuova proposta della Fondazione Teatro Petruzzelli è composta da 8 dvd, rispettivamente dedicati ad ogni concerto con i relativi contenuti speciali, e da una pen-drive che li racchiude tutti.

Il cofanetto sarà in vendita al costo simbolico di 15 euro al botteghino del Teatro Petruzzelli e nel foyer del Teatro in occasione di tutti gli appuntamenti del cartellone 2024. La rassegna musicale Aus Italien, ideata dal sovrintendente Massimo Biscardi - sottolinea una nota - ha ricevuto il plauso del ministro per la Cultura Dario Franceschini e prende il nome dal titolo del poema sinfonico di Richard Strauss. La seconda edizione di Aus Italien è dedicata ad Azio Corghi, Alessandro Solbiati, Matteo D'Amico, Fabio Vacchi, Marcello Panni, Simone Cardini e Andrea Portera, Federico Gardella e Aureliano Cattaneo, Claudio Ambrosini. Tutti i concerti sono stati registrati alla presenza dei compositori ed ogni appuntamento è impreziosito dalla rubrica: "Visti da Vicino", intervista con i compositori, realizzata dai critici musicali delle principali testate giornalistiche italiane. Il progetto ha lo scopo di fare il punto sull'evoluzione della musica contemporanea in Italia offrendo, grazie alla realizzazione digitale, la massima diffusione dei concerti, anche oltre i confini nazionali. In un primo step i concerti sono stati trasmessi in streaming, fruibili gratuitamente sulle piattaforme digitali del Teatro. Una opportunità, quella della fruizione digitale, molto apprezzata dal pubblico del Teatro Petruzzelli che ha registrato sulle sue piattaforme oltre 200.000 visualizzazioni.



