L'angolo della conversazione, tra gli ospiti Recalcati e Genisi

Sono 12 gli appuntamenti in programma per il ventennale della rassegna L'angolo della Conversazione dello Yachting Club di Taranto dedicata ad incontri con l'autore, teatro e la musica dell'Orchestra della Magna Grecia. Si parte l'1 luglio con la Lectio magistralis di Massimo Recalcati, a seguire sul palco saliranno gli scrittori Gabriella Genisi (8 luglio), Daniela Baldassarra (11 luglio) e Marcello Veneziani (15 luglio); il 18 luglio spazio allo spettacolo teatrale di Clarizio di Ciaula "Non è stata una bella idea".

Il 26 luglio toccherà al giornalista Rai Angelo Mellone col suo reading, mentre il 31 sarà ospite Francesco Carofiglio. Il 5 agosto l'arrivo di Vittorio Sgarbi, poi, dopo la pausa ferragostana, sarà il turno di Silvia Scola (20 agosto) e il 5 settembre chiusura con Walter Veltroni. Da definire le date dei due concerti al tramonto a cura dell'Orchestra della Magna Grecia. Tutti i dettagli sono stati illustrati oggi, nel corso di una conferenza stampa, dagli ideatori della rassegna, Gianluca Piotti e Daniela Musolino.



