La Comunità dell'economia rurale in mostra nei giorni del G7

Il G7 in Puglia come occasione per far conoscere al mondo l'innovazione che caratterizza la regione, pur preservando tradizioni e produzioni. Dopo i primi due anni di attività condivisa, un gruppo di imprenditori baresi e della BAT, presenterà in Fiera del Levante per il G7 la nascente "Comunità dell'economia rurale pugliese da sostenibilità certificata" di cui fanno parte otto aziende: Agricola Pinto e Tenuta Pinto di Mola di Bari, Tersan Puglia di Modugno, Tormaresca di Minervino Murge, Frantoio Muraglia di Andria, Pantaleo Agricoltura di Speziale di Fasano, Andriani Spa di Gravina di Puglia, Marchiato Fresco e la web tv Foglie di Conversano. Dalla sperimentazione alla cucina, venerdì 14 giugno, all'interno della Fiera del Levante, la "Comunità dell'economia rurale pugliese da sostenibilità certificata" realizzerà dalle ore 10 alle ore 11 un cooking show a cura del giovane executive chef Giuseppe Pedone (Tenuta Pinto) particolarmente attento alla sperimentazione in corso, i cui risultati porgerà in un piatto con le mini degustazioni delle tipicità pugliesi, nello stand che sarà attivo dall'11 al 15 giugno.

Proprio l'evento in Fiera del Levante del G7 sarà per la prima occasione nella quale, la comunità, si presenterà in pubblico per condividere i 24 mesi di lavoro durante i quali il Ciheam (Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes) sede di Bari ha accompagnato scientificamente la sua costituzione



