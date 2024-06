Imprenditori ucraini di Metinvest visitano ex Ilva di Taranto

E' in corso nello stabimento ex Ilva di Taranto la seconda e ultima giornata di visite di una delegazione degli imprenditori e tecnici ucraini di Metinvest, tra i gruppi stranieri che hanno dichiarato il proprio interesse a investire in Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Nei prossimi giorni sono previsti sopralluoghi nei siti di Genova e Novi Ligure.

Ieri gli ucraini hanno incontrato i commissari Quaranta, Fiori e Tabarelli e il direttore generale Saitta e poi hanno visitato i laminatoi e gli sporgenti portuali. Oggi è la volta degli altiforni e delle acciaierie, gli impianti principali dell'area a caldo.

La visita di Metinvest segue quella degli indiani di Vulcan Steel e Steel Mont (altri gruppi interessati all'investimento) avvenuta la scorsa settimana.



