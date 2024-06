I vescovi pugliesi al G7, 'coraggio per raggiungere pace'

"A voi, che siete responsabili della vita di tanti, chiediamo con accorata forza il coraggio di non retrocedere dinanzi alle sfide del momento che vedono nella pace e nella crescita sostenibile le coordinate imprescindibili di un cambio di paradigma, di cui tutti avvertiamo la necessità". È quanto chiedono i vescovi pugliesi ai leader dei sette Paesi più industrializzati al mondo in vista del summit mondiale che inizierà il prossimo 13 giugno a Borgo Egnazia, nel Brindisino.

Nella lunga missiva, i vescovi delle diocesi di Puglia ricordano che "i problemi della nostra gente sono le fatiche dell'umanità". "Ai nostri giovani - sottolineano- manca il futuro che noi adulti abbiamo rubato loro. Abbiate a cuore il bene di tutti, sapendo valicare i confini del presente e gli interessi di parte".

"C'è bisogno di speranza, siate audaci - prosegue la lettera- aprite varchi alla giustizia sociale, a una reale e fattiva custodia del creato, alla salvaguardia dell'umano, sapendo garantire a tutti l'accesso universale ai servizi essenziali per una vita che sia dignitosa per ciascuno".

"Siate audaci nel cercare e promuovere la pace per tutti", proseguono i vescovi ricordando che "questa nostra terra di Puglia, con la sua millenaria cultura civile e religiosa, esprime da sempre la vocazione a essere ponte tra i popoli del Mediterraneo, arca di Pace e non arco di guerra, spazio di accoglienza e inclusione e non frontiera inaccessibile e inospitale". "In questi giorni - assicurano - pregheremo particolarmente per voi e per il bene dell'umanità tutta".



