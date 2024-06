Melchiorre (FdI), 'al ballottaggio a Bari la partita è aperta'

"Nel 2019 Decaro aveva il 66,3%, oggi Leccese si attesta, stando alle proiezioni, ad un 47-48%, quindi perde quasi 20 punti rispetto a 5 anni fa. Il centrodestra che stava al 23% sta crescendo. E quei 20 punti in meno non sono quelli di Laforgia, perché nel 2019 c'era la Pani per il Movimento 5 Stelle. Questo denota che se arriviamo al ballottaggio la partita riparte da zero, verranno fuori i valori tra Leccese e Romito e l'effetto Decaro verrebbe meno. Rispetto a questo noi non abbiamo dubbi, Romito vincerà". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia, Filippo Melchiorre, nel comitato del candidato del centrodestra alle Comunali di Bari, Fabio Romito.



