Aggredita da figlio beve candeggina, anziana portata in ospedale

Dopo essere stata aggredita e minacciata di morte dal figlio 46enne, al culmine dell'esasperazione, un'anziana donna di Taranto ha ingerito candeggina. Scattato l'allarme, la malcapitata è stata soccorsa dagli operatori del 118 e condotta in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri intervenuti sul posto hanno arrestato e posto ai domiciliari il figlio per maltrattamenti in famiglia.

Dalle testimonianze raccolte dagli investigatori è emerso che l'arrestato da diverso tempo sottoponeva l'anziana madre a violenze fisiche, psicologiche e verbali non denunciate prima per timore di ulteriori ripercussioni.



