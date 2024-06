Auto: super driver kart, partite le selezioni

Con la pubblicazione dei primi elettrizzanti video promo sui social e su https://sdk.overtakes.it/ si sono aperte ufficialmente le selezioni della SDK, Super Driver Kart, il progetto aperto a tutti, donne ed uomini che desiderano misurarsi ed emergere in pista o sui circuiti virtuali. Tante opportunità nel mondo del motorsport per i migliori, con finale a Bari il 9 agosto, sotto l'occhio di una giuria ACI Sport di cui farà parte Giancarlo Minardi.

Antonio Giovinazzi, driver F.1 e vincitore della 24 Ore di Le Mans 2023 su Ferrari è l'Ambassador della SDK, il progetto ha la collaborazione di ACI Sport, la supervisione della Scuola Federale Michele Alboreto ed il supporto di Formula Medicine.

Giovinazzi seguirà da vicino i talenti più promettenti, per guidare i migliori nel mondo del kart e delle 4 ruote. Per i più brillanti opportunità concrete nei diversi settori nel mondo del motorsport.

Tutte le info sul sito sdk.overtakes.it e sui social dell'iniziativa targata overtakes. Partecipare è facile, per iscriversi quote a partire da €30,00 e si può gareggiare su tutti i kartodromi convenzionati con omologazione ACI, non c'è limite alle partecipazioni, occorre passione e desiderio di guidare ed andare forte in pista. Per partecipare alle selezioni virtual occorre la Licenza "E" ACI Sport.

Garantita anche l'attività di coaching, i neo piloti hanno un riferimento cronometrico in pista, realizzato da un pilota professionista su ciascun circuito. Chi maggiormente avvicinerà il suo tempo al pilota di riferimento salirà nella classifica generale.

Le selezioni su numerosi kartodromi d'Italia aperte a tutti, chi sceglie il virtual dovrà svolgere almeno una prova su pista reale per poter ottenere l'omologazione del risultato, per offrire la possibilità di mettere in mostra il proprio talento.

I migliori potranno accedere alla finali che il 9 agosto si terranno a Bari sotto l'osservazione degli istruttori della Scuola Federale ACI Sport Michele Alboreto e del personale Formula Medicine.

Le finali baresi saranno nell'ambito di un prestigioso evento programmato con gare in notturna.



