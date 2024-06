Sticchi Damiani, il Lecce ripartirà da Gotti

"Si ripartirà da Gotti perché ha fatto un ottimo lavoro. Dal suo arrivo la squadra, che era in grande difficoltà, ha espresso un bel gioco e ha ottenuto una media punti importante, sino al raggiungimento della salvezza con tre partite d'anticipo. È una salvezza meritata sul campo".

Lo dice, intervistato dal Tg Rai Regionale, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, che quindi fuga ogni dubbio sulla permanenza del tecnico in Salento.

"Manca un ultimo confronto con l'area tecnica per vedere se la visione sul piano sportivo è condivisa - dice ancora il presidente del Lecce -: se così fosse si ripartirà insieme con entusiasmo. In merito agli aspetti contrattuali è già tutto definito".



