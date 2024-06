Scontro tra auto e moto nel Barese, muore un 18enne

Un 18enne è morto nel primo pomeriggio di oggi a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Castellana Grotte a Monopoli, nel Barese. Secondo quanto emerso, la vittima era in sella a una moto che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con un'auto. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all'ospedale di Monopoli dove è morto poco dopo il suo arrivo a cause delle gravi ferite. Illeso il conducente della utilitaria, un uomo della provincia di Bari. Sull'accaduto indaga la polizia locale di Castellana Grotte. La scorsa notte un altro motociclista 18enne è morto in un incidente nel Foggiano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA