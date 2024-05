Procura Figc indaga sul rosso a Bellomo in Ternana-Bari

La procura della Figc vuole vederci chiaro, per questo chi la guida, Giuseppe Chiné, ha aperto un'indagine sull'espulsione di Nicola Bellomo in Ternana-Bari, gara di ritorno del playout di Serie B. Lo apprende l'ANSA.

Un'espulsione anomala quella del giocatore del Bari perché arrivata a risultato acquisito (pugliesi in vantaggio 3-0) e perché il calciatore si è fatto cacciare non essendo nemmeno in campo, ma in panchina. Il rosso è arrivato dopo il litigio con un raccattapalle e a insospettire sarebbero anche delle giocate poche ore prima del via in una ricevitoria di Bari e che puntavano sul rosso a Bellomo, pagato 24 volte la posta.



