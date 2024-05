Calcio: playout serie B; tre squalificati per una giornata

Il giudice sportivo della serie B, Ines Pisano, ha squalificato tre giocatori in relazione alla gara di ritorno dei playout di serie B, Ternana-Bari, disputata ieri. Tra i calciatori espulsi, fermato per un turno e ammenda di 5mila euro Nicola Bellomo (Bari) 'per avere, al 32' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un raccattapalle al quale non voleva restituire il pallone". Tra i calciatori non espulsi, squalificati per una giornata Valerio Di Cesare e Marco Nasti (Bari).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA