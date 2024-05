'Supermercato della droga' nel Foggiano, 20 misure cautelari

Due distinte ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip del tribunale di Foggia su richiesta della procura, sono state eseguite dai carabinieri di Cerignola nei confronti di 20 indagati (di cui 11 in carcere, 4 agli arresti domiciliari e 5 divieti di dimora), ritenuti responsabili in concorso di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'indagine dei carabinieri è stata finalizzata alla disarticolazione delle principali attività di spaccio nel paese.

La prima attività investigativa - avviata nel novembre 2022 e conclusa nel gennaio 2023 - ha consentito di accertare che 6 degli indagati finiti in carcere gestivano un vero e proprio 'supermercato della droga' in un locale del centro cittadino.

Documentate oltre 1.300 cessioni di droga (con una media di 35 al giorno).

La seconda attività investigativa, avviata nel gennaio 2023, ha consentito di raccogliere elementi di colpevolezza nei confronti di 14 indagati (tutti italiani, di cui 5 destinatari della custodia in carcere, 4 gli arresti domiciliari e 5 sottoposti a divieto di dimora). I carabinieri hanno accertato le modalità di acquisto, trasporto e vendita al dettaglio della sostanza stupefacente nell'hinterland cerignolano e in altre province limitrofe, documentando la compravendita di droga tra alcuni indagati, i quali riuscivano così a garantirsi una costante disponibilità di stupefacente.

Riscontrato l'allestimento di due punti di spaccio, rispettivamente nella residenza di un indagato ristretto agli arresti domiciliari e in un appartamento a ridosso del centro cittadino, dove sarebbe stata garantita una operatività h24.

Altri due indagati avrebbero effettuato cessioni a domicilio e su ordinazione.



