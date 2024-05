Lecce: contro Atalanta rientra l'ex Piccoli, out Sansone

Prima l'Atalanta e poi la festa per la salvezza. Il Lecce si prepara all'ultimo impegno casalingo della stagione, sabato alle 18 contro la Dea, che sarà seguito da una passerella in bus nel centro cittadino.

Nella preparazione della squadra di Luca Gotti, oggi lavoro personalizzato per l'esterno offensivo Sansone, alle prese con una contrattura al soleo della gamba destra, mentre Falcone e Almqvist hanno recuperato dai fastidi accusati alla ripresa della preparazione. Per la gara contro gli orobici tornerà disponibile Piccoli, ex di turno, che ha scontato il turno di squalifica.



