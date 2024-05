Serie C: non basta il pareggio a Taranto, Picerno eliminato

Taranto e Picerno hanno pareggiato 0-0 in una gara valida per il secondo turno dei play off del girone C della serie C: grazie al miglior piazzamento nella regular season, i pugliesi hanno così conquistato l'accesso alla fase nazionale che mette in palio una promozione in serie B, mentre per i lucani la stagione è finita allo stadio Iacovone.

La partita della formazione allenata da Emilio Longo - che per passare il turno avrebbe dovuto vincere - è stata condizionata dall'espulsione al 20' del primo tempo dell'attaccante Murano. Al 6' della ripresa, il Taranto ha sbagliato un rigore con Kanoute, che ha calciato fuori.



