Molesta due donne, 63enne arrestato nel Tarantino

La Polizia ha arrestato un 63enne di origini baresi ma residente a Manduria (Taranto) perché ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti di due donne che lo avevano denunciato, facendo scattare le procedure del cosiddetto codice rosso.

In seguito alla segnalazione di un caso di molestie, gli agenti sono intervenuti trovando l'uomo per strada in forte stato di agitazione, con i pantaloni abbassati. La presunta vittima, che in precedenza aveva querelato l'uomo per atti persecutori, ha raccontato ai poliziotti che il 63enne aveva ripreso a perseguitarla, minacciandola di morte e denudandosi ma nonostante lo spavento era riuscita a riprendere la scena con un telefonino.

Anche la seconda donna, che aveva querelato in passato il 63enne, si è recata negli uffici del Commissariato di Manduria per testimoniare di aver ascoltato chiaramente le minacce che l'uomo aveva rivolto poco prima alla presunta vittima delle molestie.



