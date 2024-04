Comunali Bari: ex consigliere M5s candidato sindaco con civiche

Sabino Mangano, ex consigliere comunale del M5s che ha aderito a Oltre, sarà il quarto candidato sindaco (gli altri sono Michele Laforgia, Vito Leccese e Fabio Romito) alle Comunali di Bari con una lista che ingloberà quattro movimenti civici. Lo annuncia lo stesso candidato. "Ci siamo - scrive su facebook presentando il logo di "Oltre-Movimenti civici associati -, è per me un onore rappresentare, insieme ad Oltre, importanti comunità civiche quali Azione Civile di Ingroia, Partecipazione Attiva, Com.Re.Co e Fronte Verde. Ma hanno già dato disponibilità al supporto - conclude - anche le associazioni dei commercianti baresi, realtà associative a tutela dell'ambiente ed associazioni e comitati cittadini locali".



